Самарский губернатор предложил заместить парк такси отечественными автомобилями

Инициатива вошла в проект решений Госсовета по развитию промышленности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил заместить парк такси отечественными авто. Эту идею глава региона подготовил совместно с АвтоВАЗом и Советом Федерации.

Инициатива была озвучена на заседании Госсовета и нашла поддержку – она вошла в проект решений по развитию промышленности. Губернатор выразил уверенность, что данное решение позволит поддержать российский автопром и придать дополнительный импульс в развитии производителей.

Дмитрий Азаров также сообщил, что еще одно решение касалось повышения утилизационного сбора. Кроме того, глава региона уделил особое внимание трудовому коллективу АвтоВАЗа. Одна из инициатив губернатора о льготном кредитовании уже нашла поддержку на встрече с Президентом страны.

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