В Самарской области готовность сельхозтехники к посевной составила 97% в апреле 2023 года

Аграрии региона ежегодно обновляют технику Фото: правительство Самарской области

Сельхозпроизводители Самарской области готовятся к посевной компании. В настоящий момент готовность сельхозмашин составляет 97%. Информацию сообщили в правительстве губернии.

В этом году в посевной будут участвовать 4,6 тысяч тракторов и 3,3 тысячи посевных агрегатов. Техника обновляется ежегодно – только с начала года закуплено 190 единиц стоимостью 1 млрд. рублей. А по итогам прошлого года аграрии приобрели 1,8 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, значительная доля которых отечественного и белорусского производства.

Хорошим подспорьем для сельхозпроизводителей является государственная поддержка. Им предоставляется компенсация до 50% затрат стоимости приобретаемой техники и оборудования. В 2023 году на эти цели выделено 187,5 млн рублей.

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