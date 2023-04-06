Отсидевшего насильника из Пензы поймали с 2 кг наркотиков в Самарской области

Пензенцу может грозить до 20 лет колонии за покушение на сбыт наркотиков Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области сотрудники ГИБДД поймали еще одного наркодилера. В багажнике его авто полицейские нашли сверток с 2 кг запрещенного вещества. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Все случилось в минувшее воскресенье, 2 апреля 2023 года, на посту ДПС в районе села Зеленовка Ставропольского района. Полицейские остановили для проверки документов автомобиль Renault Fluence. За рулем находился 41-летний уроженец Пензы. Мужчина заметно нервничал, поэтому правоохранители решили досмотреть его авто.

В багажнике иномарки полицейские нашли сумку, в которой находился пакет – а в нем сверток, обмотанный серебристым скотчем, с надписью «2 кг». Внутри было белое вещество. Дальнейшее исследование показало, что это наркотик.

Мужчину задержали. Он рассказал, что приобрел запрещенное вещество через интернет, чтобы затем сбыть его в Самарской области с помощью тайников-закладок. В отношении пензенца возбудили уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере». Как выяснили полицейские, он имеет судимости за изнасилование и насильственные действия сексуального характера.

Сейчас мужчина находится под стражей. Ему может грозить до 20 лет лишения свободы.

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