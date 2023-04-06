В Октябрьском районе Самары могут построить школу на 550 мест

Строительство новых современных школ позволит решить проблему переполненности классов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Октябрьском районе Самары хотят построить школу на 550 мест в рамках концессионного соглашения. Его планируют заключить в 2023 году.

— Строительство новых современных школ позволит решить проблему переполненности классов и обучения школьников во вторую и третью смены, а также улучшить условия образования детей, — отметили в правительстве Самарской области.

Помимо этого, до конца 2023 года планируется ввести в эксплуатацию школы на 1100 мест в Волгаре, на 425 мест в Крутых Ключах и на 675 мест в 18 квартале Автозаводского района Тольятти. Общая стоимость строительства превышает 3,6 миллиардов рублей.

А до конца 2024 года новая школа на 1200 мест появится в Автозаводском районе Тольятти.

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