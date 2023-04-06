Начальник Госавтоинспекции Самарской области встретился с байкерским сообществом

Участники обсудили ряд вопросов, в том числе – создание площадки для тренировок Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Начальник Госавтоинспекции Самарской области Юрий Некрасов встретился с местными байкерами. Участие во встрече приняли представители мотоклубов «Ночные волки», «Мото Джимхана Самара», «Русский мотоцикл», представители мотосообществ Кинеля, Новокуйбышевска и Сызрани. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

Участники встречи обсудили ряд вопросов, в том числе – открытие мотосезона и профилактику нарушений ПДД. Еще одна важная тема – выделение тренировочной площадки. Байкеры отметили, что ее можно разместить вдали от жилых кварталов. На площадке могли бы обучаться начинающие мотоциклисты.

Юрий Некрасов также ответил на вопросы, заданные мотоциклистами на актуальные для них темы. В частности, они касались организации и проведения в ближайшее время мотопробегов в честь открытия сезона. Байкеры, в свою очередь, отметили, что готовы оказать содействие в пропаганде безопасности дорожного движения.

– Мы видим, что нас слышат и с нами общаются, поэтому очень ценим такие дружеские отношения, – поделились представители мотосообществ.

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