Балет «Лебединое озеро» покажут на сцене САТОБа 19 и 20 апреля 2023 года

На балет можно будет сходить по Пушкинской карте / Фото: САТОБ

Это весной жители Самары увидят жемчужину русской классики – балет «Лебединое озеро» (6+) Петра Чайковского. Его покажут на сцене театра оперы и балета 19 и 20 апреля 2023 года.

В постановке показаны два мира – реальный и фантастический, между которыми нет непреодолимой грани. В центре сюжета – королева лебедей Одетта, которую заколдовал злой волшебник. Она томится в неволе и может принимать свой настоящий облик юной красавицы только по ночам. Однажды ее увидел принц Зигфрид. Он влюбляется в Одетту, но невольно нарушает клятву верности. Королева лебедей может погибнуть, если принц не спасет ее.

Билеты на балет «Лебединое озеро» доступны по Пушкинской карте. Подробнее о постановке можно узнать здесь.

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