Уже 200 квартир для детей-сирот закупили в Самарской области

Задачу по закупке жилья должны выполнить до 1 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На совещании в правительстве Самарской области обсуждалось обеспечение жильем детей-сирот. Сейчас приобретено около 200 квартир для предоставления.

— В этом году квартиры должны быть предоставлены 580 людям этой категории, приобретено уже порядка 200 жилых помещений, — отметил первый вице-губернатор Виктор Кудряшов.

Он нацелил руководителей сельских территорий на решение задачи до 1 июня. Напомним, в этом году в 12 муниципальных образованиях Самарской области планируется расселить 4756 человек из 2149 помещений аварийного жилья.

Также продолжается заключение контрактов на 2023-2024 годы. До конца апреля должен завершиться подбор подрядчиков.

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