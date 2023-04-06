Скоростные «Валдаи» запустят по Волге в Самаре в апреле 2023 года

Перевозки планируется начать в конце месяца Фото: Евгений КОТМЫШЕВ

Стало известно, когда жители Самары вновь смогут прокатиться на скоростных «Валдаях». Суда планируют запустить уже в апреле. Об этом сообщили в министерстве транспорта Самарской области.

Перевозчик ООО «СК «Волга-Тревел» намерен открыть речные перевозки в конце месяца. «Валдаи» будут следовать сразу по нескольким маршрутам: Речной вокзал – Ширяево, Речной вокзал – Винновка, Поляна Фрунзе – Ширяево, пишет 63.ру.

Напомним, два «Валдая» были запущены в навигацию в 2022 году. Они курсировали по маршрутам Самара-Ширяево-Самара и Самара-Винновка-Самара. За это время суда перевезли порядка 15 тыс. пассажиров. В навигацию 2023 года на туристические маршруты выйдут еще два судна.

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