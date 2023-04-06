В Самаре 15 апреля 2023 года впервые пройдет Пасхальная ярмарка

Жители смогут приобрести сувенирную продукцию, чай, мед. Фото: mybiz63.ru

Самарская область активно готовится к празднованию Пасхи. Так, в этом году в областной столице впервые пройдет Пасхальная ярмарка. Информацию сообщили в министерстве экономразвития региона.

– 15 апреля 2023 года региональный центр «Мой бизнес» в партнерстве с фудхоллом Picture's проведет Пасхальную ярмарку. В ней смогут принять участие самозанятые Самарской области, – поделились в региональном министерстве экономического развития.

На ярмарке будет представлена сувенирная продукция, декоративные изделия, украшения ручной работы. Здесь также можно будет найти подарки к Пасхе, натуральный мед и чай, кондитерские и хлебобулочные изделия.

Ярмарка пройдет в Самаре на ул. Лесная, 23.

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