Фестиваль-выставка животных «Друг Человека» состоится в Самаре 15-16 апреля 2023

Любой желающий сможет забрать себе животное из приюта / Фото: ветцентр "ФлагманВет"

В следующие выходные в Самаре состоится очередной фестиваль «Друг Человека». Выставка животных из приютов пройдет в «Экспо-Волге» 15 и 16 апреля 2023 года. Организаторы – ветцентр «ФлагманВет» и сеть зоомагазинов. Поддержку оказывает администрация Октябрьского района.

Планируется, что в выставке примут участие около 200 собак и более 200 кошек. На этом фестивале, как и на предыдущем, намерены создать на площадке «Экспо-Волги» настоящий город животных, по которому гости смогут проходить любопытный квест. Также посетителей мероприятия ждут уникальный фотопроект, конкурсы и подарки, лекции экспертов на тему выбора, воспитания и ухода за животными.

Кроме того, гости фестиваля смогут бесплатно проконсультироваться с кинологами, зоопсихологами, ветеринарами; получить сертификат на бесплатные осмотр и обработку животного, взятого на выставке. Оба выставочных дня будут работать фудкорт и детская игровая зона.

Отметим, любой желающий сможет забрать домой животное из приюта. При себе нужно будет иметь паспорт (для заключения договора). Вход на выставку свободный.

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