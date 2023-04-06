Активисты «ЗаВолгу» привели в порядок территорию самарского городского кладбища

В завершении субботника активисты возложили цветы к мемориалу, посвященному Героям. Фото: МС "ЗаВолгу"
Во вторник, 4 апреля, активисты молодежного сообщества «ЗаВолгу» привели в порядок территорию самарского городского кладбища в рамках «Недели добра».
— Молодые люди поехали, чтобы почтить память наших Защитников и облагородить пешую территорию кладбища. Также от осенней листвы была очищена обочина проезжей части, — рассказали в сообществе «ЗаВолгу».
В завершении субботника активисты возложили цветы к мемориалу, посвященному Героям. Днем ранее молодые люди ходили по университетам и колледжам и расклеивали плакаты с полезными экологическими советами.
А сегодня, 6 апреля, прошла региональная донорская акция по переливанию крови для нуждающихся больных.
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