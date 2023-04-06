В Самаре на 62% увеличилось число инклюзивных вакансий

Специалисты рассказали о количестве вакансий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре руководители все чаще приглашают на работу людей с ограниченными возможностями. Также увеличилась и соискательская активность.

По информации «Авито Работа», в областной столице количество инклюзивных вакансий выросло на 62%. Вакансий от соискателей стало больше на 57%. Работодатели все чаще реализовывают инклюзивные программы и ищут работников в офис и на «удаленку». Также большое влияние на увеличение рабочих мест оказало развитие дистанционной формы работы. Таких специалистов нанимают практически во всех отраслях.

Наибольший объем вакансий в городе обеспечивает сфера производства, сырья и сельского хозяйства. Также в топ попали сферы продажи и строительства, транспорта и логистики, автобизнес.

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