Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 апреля 2023 10:25

В Самаре на 62% увеличилось число инклюзивных вакансий

Работодатели стали чаще реализовывать программы
Алена ПРОВКИНА
Специалисты рассказали о количестве вакансий

Специалисты рассказали о количестве вакансий

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре руководители все чаще приглашают на работу людей с ограниченными возможностями. Также увеличилась и соискательская активность.

По информации «Авито Работа», в областной столице количество инклюзивных вакансий выросло на 62%. Вакансий от соискателей стало больше на 57%. Работодатели все чаще реализовывают инклюзивные программы и ищут работников в офис и на «удаленку». Также большое влияние на увеличение рабочих мест оказало развитие дистанционной формы работы. Таких специалистов нанимают практически во всех отраслях.

Наибольший объем вакансий в городе обеспечивает сфера производства, сырья и сельского хозяйства. Также в топ попали сферы продажи и строительства, транспорта и логистики, автобизнес.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал