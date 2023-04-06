Курский облсуд отменил решение о выдворении нигерийки из России

Облсуд решил, что оснований для столь сурового наказания нет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Курской области завершилась история с выдворением 42-летней гражданки Нигерии. Женщина должна была покинуть пределы РФ еще прошлой осенью, однако не сделала этого.

Иностранку-нарушительницу выявили в конце декабря 2022 года. Законный срок ее пребывания в РФ истек 20 ноября 2022 года. Однако на родину женщина не отправилась. Ленинский районный суд Курска признал ее виновной и оштрафовал на 2 тысячи рублей. Также он постановил выдворить нигерийку за пределы России в форме контролируемого самостоятельного выезда.

Прокурор обжаловал это решение в Курском областном суде. Служители Фемиды отменили постановление предыдущей инстанции о выдворении иностранки. Они пришли к выводу, что оснований для столь суровой меры наказания нет. Как пишет KurskCITY, у женщины есть 4-летняя дочь. Она гражданка России. Кроме того, ранее нигерийка не привлекалась к административной ответственности и признала свою вину.

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