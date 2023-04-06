Премьера проекта «Александр Невский. Ледовое побоище» прошла в самарском театре оперы и балета

Чтецом выступил актер самарского драмтеатра Денис Евневич. Фото: Самарский театр оперы и балета

В среду, 5 апреля 2023 года, в Самарском театре оперы и балета имени Шостаковича состоялся премьерный показ музыкально-литературного проекта «Александр Невский. Ледовое побоище».

— Идея художественного руководителя и главного дирижера Евгения Хохлова заключалась в том, чтобы соединить в одном вечере гениальную музыку Сергея Прокофьева, проникновенные строки Константина Симонова и образные картины русских живописцев, — рассказали в пресс-службе театра.

Чтецом выступил актер самарского драмтеатра Денис Евневич. В мероприятии участвовали симфонический оркестр и хор театра, а также солистка оперной трупы. В числе первых зрителей были и семьи участников спецоперации.

— Я поздравляю коллектив театра и Евгения Хохлова с воплощением этого эмоционального и воодушевляющего проекта в жизнь. Благодаря таким проектам мы можем приобщать молодежь к великим событиям русской истории, — отметила министр культуры региона Ирина Калягина.

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