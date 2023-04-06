В Самаре увеличился объем предложений на вторичном рынке недвижимости

Стоимость жилья увеличилась Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты провели исследования среди объема предложений на рынке вторичной недвижимости. Количество объявлений увеличилось на 29,7%.

По информации «Авито Недвижимость», спрос на вторичное жилье снизился на 1,8%. При этом, аналитики отмечают, что стоимость квадратного метра в областной столице за год подорожала на 16,7%. Подешевели квартиры только в Сочи, Москве, Краснодаре и Калининграде.

По всей стране объем предложений на вторичном рынке снизился на 3,3% в первом квартале 2023 года. Сильнее всего за указанный период подорожали «квадраты» в Перми.

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