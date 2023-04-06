Класс правоохранительной направленности появится в одной из школ Самары

План работы класса уже определен Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В школе №12 им. Героя Советского Союза Ф.М. Сафонова в Самаре будет создан класс правоохранительной направленности. Об этом стало во время рабочей встречи, участие в которой приняли директор школы, председатель комиссии по взаимодействию с институтами гражданского общества Общественного совета при региональном ГУ МВД Ростислав Хугаев, начальник отдела информации и общественных связей регионального ГУ МВД Сергей Гольдштейн и его заместитель Лилия Барабанова.

– Участники обсудили создание класса правоохранительной направленности на базе школы. Он будет ориентирован на патриотическое, физическое и правовое воспитание школьников, – пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В рамках рабочей встречи также был сформирован план работы, обозначены сроки его реализации. Кроме того, собравшиеся выбрали отличительную атрибутику.

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