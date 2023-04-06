В Самаре в очередной раз собаки напали на автомобиль

Животные нападают на автомобили Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители все чаще жалуются на количество бродячих животных на улицах города. Агрессивные собаки нападают не только на людей, но и на автомобили.

В социальных сетях пользователи поделились кадрами очередного нападения. Очевидец сообщает, что ранее собаки напали на автомобиль жены. Теперь искусали и поцарапали иномарку мужчины. Нападение произошло в районе Барбошиной Поляны. Потерпевший также отмечают, что животные оторвали номер и повредили бампер.

В комментариях пользователи переживают за увеличившееся количество бездомных агрессивных животных, которые могут напасть на детей. Напомним, совсем недавно еще одна «банда» бездомных собак оторвала бампер иномарки на 5-й просеке.

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