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НовостиОбщество6 апреля 2023 11:33

В Самаре вновь попробуют найти перевозчика на маршрут № 92

Конкурс планируют провести до конца года
Анастасия ФИЛАТОВА
В Самаре планируют возобновить работу коммерческого автобуса № 92

В Самаре планируют возобновить работу коммерческого автобуса № 92

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре предпринят еще одну попытку по поиску перевозчика на маршрут № 92 «Ул. Калининградская – Площадь Памяти». Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

– До конца 2023 года организуем новый конкурс по поиску перевозчика на маршрут № 92. Надеемся, что результат окажется положительным, – отметили в ведомстве.

Напомним, маршрут № 92 закрыли по заявлению перевозчика. В марте 2023 года в Самаре провели конкурс, чтобы найти другую компанию. Однако никто не заинтересовался в возобновлении работы маршрута – ни одной заявки подано не было.

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