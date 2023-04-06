Пожилой водитель «Лады Калины» вылетел в кювет в Самарской области

Водитель не выбрал безопасную скорость движения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 5 апреля, в 06:40 в Похвистневском районе Самарской области 63-летний водитель автомобиля Lada Kalina не справился с управлением и вылетел в кювет.

— Пожилой мужчина ехал по автодороге «Похвистнево - Клявлино» со стороны с. Алькино в направлении г. Похвистнево. ДТП произошло на 6 км 400 м, водитель не выбрал безопасную скорость движения, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Не справившись с управлением, водитель съехал в правый кювет по ходу движения, и транспортное средство опрокинулось. В результате ДТП пострадал один человек – пассажирка отечественной легковушки.

Бригада скорой медицинской помощи доставила 42-летнюю женщину в лечебное учреждение. В каком состоянии она находится, неизвестно. Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии.

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