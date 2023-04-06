Сухая трава загорелась на Обводном шоссе в Тольятти 6 апреля 2023 года

Возгорание было заметно издалека – черный дым поднялся до небес. Фото: vk.com/patrul_tlt

В Самарской области продолжается череда природных пожаров. В четверг, 6 апреля 2023 года, возгорание случилось на Обводном шоссе в Тольятти. Информацию сообщили в региональном ГУ МЧС.

Пожар произошел неподалеку от СНТ Юбилейный – там вспыхнула сухая трава. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. Информация о происшествии поступила на пульт в 12:44, после чего на место выехали пожарно-спасательные службы.

Сейчас борьбу с возгоранием ведут 12 человек, задействовано 4 единицы техники. Отмечается, что угрозы распространения огня на жилые дома и строения нет.

Напомним, именно сухая трава чаще всего становится причиной природных пожаров. Только с начала 2023 года в регионе произошло свыше 210 подобных ЧП. Из-за возгораний страдают не только леса и поля, но и люди – жители региона уже замечали дымки, нависшие над городами.

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