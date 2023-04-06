Туристический комплекс с яхт-клубом появится в селе Шигоны Самарской области

В регионе станет больше мест притяжения туристов Фото: Анастасия ФИЛАТОВА

В Самарской области появится новое туристическое пространство – многофункциональный круглогодичный комплекс с яхт-клубом. Его обустроят в селе Ширяево. Об этом говорится в распоряжении губернатора региона.

Согласно документу, масштабный инвестиционный проект реализует ООО «Яхтенный клуб «Ширяево». Администрации Жигулевска рекомендовали предоставить компании землю в аренду без проведения торгов. Под строительство туристического комплекса с яхт-клубом определили два участка площадью 16 141 и 8 883 кв. м.

Напомним, в ближайшее время в Самарской области появятся и другие туристические объекты. Среди них: кемпинги, новые пляжи, смотровая башня и туристическая тропа на горе Светелка в Шигонском районе, туристический комплекс «Отважный» с четырьмя горнолыжными трассами и другое.

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