В Самаре ресурсники предложили наказывать вандалов за граффити

Специалисты за свой счет закрашивают рисунки. Фото: "РКС-Самара"

В Самаре сотрудники ресурсоснабжающей компании предложили наказывать вандалов за граффити. После творчества любителей искусства специалистам приходится обновлять фасады.

По информации «РКС-Самара», сотрудники компании считают, что чистый и свежий вид насосных станций привлекает вандалов. Только за три месяца текущего года ресурсники закрасили граффити на 17 объектах. Работники отмечают, что за творчество художников они получают штраф, если вовремя не закрашивают рисунки.

Сотрудники предприятия серьезно обеспокоены ситуацией и просят не вмешиваться в работу станций и не пытаться их украсить. Ресурсники предложили наказывать вандалов уголовной ответственностью.

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