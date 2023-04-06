Автомобили Audi и Volkswagen Jetta столкнулись в Самаре 5 апреля

Водитель автомобиля Audi получил телесные повреждения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 5 апреля, в 09:35 в Самаре 51-летний водитель автомобиля Audi врезался «на встречке» в Volkswagen Jetta.

— Мужчина ехал по улице Самарская со стороны Маяковского в направлении Чкалова. Он не уступил дорогу иномарке, которая двигалась по Самарской во встречном направлении, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате Audi столкнулась с Volkswagen Jetta, за рулем которого находился 32-летний водитель. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Audi, 51-летний мужчина получил телесные повреждения.

С места происшествия его доставили в лечебное учреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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