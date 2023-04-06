Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 апреля 2023 11:59

Автомобили Audi и Volkswagen Jetta столкнулись в Самаре 5 апреля

Водитель Audi не уступил дорогу
Ирина СИНЕГУБОВА
Водитель автомобиля Audi получил телесные повреждения.

Водитель автомобиля Audi получил телесные повреждения.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В среду, 5 апреля, в 09:35 в Самаре 51-летний водитель автомобиля Audi врезался «на встречке» в Volkswagen Jetta.

— Мужчина ехал по улице Самарская со стороны Маяковского в направлении Чкалова. Он не уступил дорогу иномарке, которая двигалась по Самарской во встречном направлении, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

В результате Audi столкнулась с Volkswagen Jetta, за рулем которого находился 32-летний водитель. В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Audi, 51-летний мужчина получил телесные повреждения.

С места происшествия его доставили в лечебное учреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.