Александр Милеев: «Затягивать сроки покупки квартир детям-сиротам недопустимо»

Александр Милеев уверен, что вопрос обеспечения жильем сирот нужно держать на особом контроле Фото: Самарская губернская дума

В 2023 году, по сообщению регионального министерства строительства, ключи от собственного жилья должны вручить 580 сиротам. В прошлом году долгожданную жлплощаь получили 957 человек.

Из бюджетов всех уровней на приобретение квадратных метров в этом году предусмотрено около 1,3 млрд рублей, в том числе 114 миллионов из федерального бюджета. Легко посчитать, что на одну квартиру планируется потратить почти 2,5 млн рублей.

Вице-спикер Самарской губернской думы Александр Милеев убежден, что вопрос покупки жилья для детей-сирот необходимо держать на особом контроле, чтобы не допускать затягивания сроков приобретения квартир.

- Мы, конечно, говорим, что это дети-сироты, но по факту — сейчас квартиры получают взрослые люди, у которых уже есть свои семьи и дети. Статистика такова — в России в среднем ожидание в очереди на жилье затягивается на 7 лет, а кое-где и на несколько десятков лет. Чаще всего сироты добиваются собственных квартир через суд, путем долгих разбирательств. Хотя по факту — государство априори должно быть готовым обеспечить их квадратными метрами в кратчайшие сроки, — отметил Александр Милеев.

В прошлом году в Самаре жилье для детей-сирот начали приобретать только во втором полугодии. К середине сентября из 346 квартир, которые должны были передать сиротам, были готовы всего 10. В режиме дедлайна до 1 декабря оставшееся жилье успели купить. Но из-за сжатых сроков — только 100 в новостройках, остальные — на вторичном рынке.

- Печально, что такой важный вопрос, который всегда на контроле у президента страны и у губернатора, не на первом месте у исполнителей. При чрезмерно активной выдаче разрешений на строительство домов, город и муниципалитеты не обязывают застройщиков выделять часть квартир для сирот. Хотя средства из бюджетов регулярно выделяются. Убежден, что дети-сироты, как незащищенная часть населения, должны получать от властей все положенное по закону точно в срок, — рассказал вице-спикер регионального парламента Александр Милеев.

В 2022 году в Самарской области начал действовать новый механизм обеспечения детей-сирот жильем — выдача сертификатов на приобретение недвижимости. Таким правом уже воспользовались 24 человека. Сертификат предусматривает возможность добавить личные накопления или средства материнского капитала и купить жилье в любом населенном пункте. Квадратные метры сразу переходят в собственность владельца. В иных случаях детям-сиротам квартиры передают по договору социального найма, а оформить их на себя можно только по истечении 5 лет.