В Самарской области потушили два лесных пожара

Самарцам рассказали, как избежать пожаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пожарно-спасательные подразделения рассказали о количестве возгораний. Только за прошедшие сутки зафиксировано 16 пожаров.

По информации ГУ МЧС России по Самарской области, возгорания зафиксировали в жилых и частных домах, а также во дворах и на дачных участках. Главная причина пожаров – человеческий фактор и неосторожное обращение с огнем. Всего с начала года специалисты зарегистрировали 464 таких пожаров. В последнее время также увеличилось количество лесных пожаров.

Работники управления уже потушили 2 природных пожара. Чтобы предотвратить возгорания, жителям рекомендуют не оставлять открытый огонь, сразу тушить сигареты и не бросать спички и окурки.

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