Горевшую траву потушили на площади 1,5 га в Тольятти

Пожар произошел в поле в районе СНТ "Юбилейный" / Фото: vk.com/tlt_01

В Тольятти потушили крупный пожар на Обводном шоссе. Там в поле горела сухая трава. На борьбу с огнем у сотрудников МЧС ушло около двух часов.

Напомним, сообщение о возгорании в районе СНТ «Юбилейный» поступил пожарным в 12:44. Горожане позвонили в экстренные службы, заметив поваливший с той стороны густой дым. Прибыв на место, пожарные установили, что в поле горит трава. Площадь возгорания составила 600 кв. м.

На место происшествия выезжали 12 человек и четыре единицы техники. Они не допустили распространения огня на жилые дома и другие строения. По данным ГУ МЧС по Самарской области, ликвидация возгорания была объявлена в 14:49. К этому времени огонь успел пройти территорию в 1,5 га.

Причина пожара пока неизвестна. Однако, как ранее сообщали в МЧС, большинство подобных происшествий происходит из-за человеческой беспечности.

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