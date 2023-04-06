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НовостиОбщество6 апреля 2023 12:50

У крупного оператора связи в Самарской области новый директор

Его задача – модернизация сети и улучшение качества мобильного интернета
Елена ВИДНАЯ
Виктор Югай возглавил самарский офис компании. Фото: МегаФон.

Виктор Югай возглавил самарский офис компании. Фото: МегаФон.

Новым директором компании МегаФон в Самарской области назначен Виктор Югай, который ранее занимал должность директора в Ульяновской области. Новый руководитель сконцентрируется на улучшении качества предоставляемых услуг для абонентов в губернии. Приоритетная задача — повышение скорости мобильного интернета за счет строительства и модернизации сети.

Важным направлением станет укрепление позиций оператора на бизнес-рынке в сферах кибербезопасности, облачных технологий, big data, интернета вещей и других цифровых решений. Также в зоне внимания топ-менеджера — улучшение сервиса для клиентов по всей области через наращивание точек продаж и развитие розничной сети МегаФона и Yota.