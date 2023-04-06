Поселок Самарской области попал в список «космических» названий на карте страны

Поселок попал в список "космических" названий Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Специалисты составили список интересных названий населенных пунктов на карте России. Один из «космических» поселков нашелся в Самарской области.

По информации сервиса путешествий Туту, в подборку попал поселок Венера Похвистневского района. Поселок появился в 1940-е годы. Тогда его окрестили «Венера», а когда поселок превратился в полноценный населенный пункт, то жители не стали спорить насчет названия. Специалисты отмечают, что поселки с таким же названием есть еще в Оренбургской области и Мордовии.

Также в список «космических» названий попал поселок Луна Шарлыкского района Оренбургской области, деревня Марс Рузского городского округа Московской области, деревня Нептун Пестриченского района Татарстана, деревня Орион Жуковского района калужской области.

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