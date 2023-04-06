Самарцы пожаловались на железные прутья, торчащие из асфальта

Жители пожаловались на прутья. Фото: "Честная Самара"

В Самаре местные жители рассказали о торчащих из асфальта железных прутьях. Дорожный дефект мешает движению пешеходов.

Судя по опубликованной записи, их обнаружили на улице Аэродромной, прямо напротив торгового центра «Аврора». Очевидцы отмечают, что каждый день появляются новые «жертвы» прутьев. В комментариях пользователи призывают быть аккуратными на участке.

Напомним, специалисты проанализировали количество жалоб и выяснили, что чаще всего жители отправляют заявки на ремонт дорожного полотна. В список также попали некачественная уборка территорий и бездомные животные.

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