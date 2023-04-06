Курские экстремалы поднялись на Эльбрус с фото паллиативных детей

Члены экстрим-клуба провели акцию в поддержку особенных детей и их родителей / Фото: vk.com/meridian46

Курские экстремалы устроили необычную акцию в честь паллиативных детей. Они покорили Эльбрус с фотографиями тяжелобольных мальчиков и девочек, пишут «Курские известия».

Восхождение на горную вершину совершили члены экстрим-клуба «МЕРИДИАН», который опекает Объединение родителей паллиативных детей Курска. Члены сообщества сделали накидки с фотографиями особенных детей и надели их поверх снаряжения. Также они взяли с собой еще один плакат. Его экстремалы развернули на высоте 3 850 метров.

Члены экстрим-клуба сделали несколько фото на вершине, а затем выложили у себя в группе в ВК. Родители паллиативных детей поблагодарили альпинистов за инициативу. Для них акция стала ощутимой моральной поддержкой.

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