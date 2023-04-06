Будущие дизайнеры и архитекторы помогут при капремонте школ в Самарской области

Предложение заинтересовало 12 студентов факультетов архитектуры и дизайна / Фото: Единая Россия

В Самарской области будущих архитекторов и дизайнеров могут привлечь к разработке проектов и интерьерных решений при капитальном ремонте школ. Представители партпроекта «Единой России» - «Новая школа» считают, что креативное и творческое мышление молодых людей будет востребовано в этом направлении.

Председатель комитета по образованию и науке Самарской губдумы, координатор партпроекта в регионе Светлана Ильина предложила студентам факультетов архитектуры и дизайна сузов и вузов влиться в состав регионального штаба. По ее мнению, для будущих архитекторов и дизайнеров это будет уникальная возможность попробовать свои силы еще на этапе обучения. Их предложения будут нужны не только при капремонте школ, но и при проектировании новых объектов – учебных заведений, детсадов, при благоустройстве прилегающих территорий.

Предложение заинтересовало 12 студентов профильных факультетов. Они решили стать участниками проекта и предложить свои идеи. Уже сейчас молодые люди могут помочь с выбором цветов и дизайнерских решений на пяти объектах капремонта школ в Самарской области.

В 2023 году планируется завершить обновление двух школ в Чапаевске и Новокуйбышевске, школы № 2 в Суходоле, СОШ № 1 в Приволжье и СОШ в Челно-Вершинах. Напомним, в прошлом году в регионе по народной программе «Единой России» отремонтировали 22 учебных заведения.

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