В Самарской области предприниматели смогут поучаствовать в конкурсе российских брендов

В регионе пройдет конкурс для предпринимателей Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самарской области предпринимателей пригласили принять участие в конкурсе российских брендов. Мероприятие проводят в рамках форума «Сильные идеи для нового времени».

Конкурс организован Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс. Предприниматели уже могут подать заявки на участие в конкурсе на крауд-платформе. Представлено пять номинаций, среди которых: продовольственные товары, потребительские товары, информационные технологии, высокие технологии и креативные индустрии. В губернии активно развиваются региональные бренды, а благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», создаются все необходимые условия для работы.

Каждый производитель может обратиться в центр «Мой бизнес» и получить необходимые услуги. Участниками конкурса могут стать предприниматели, чьи компании уже демонстрируют устойчивые темпы роста и локализацию производства.

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