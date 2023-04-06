Самарские музыканты смогут поехать в бесплатный джазовый лагерь

Самарцы смогут принять участие в конкурсе. Фото: пресс-служба правительства

В Самарской области местные жители смогут поехать в лагерь для молодых музыкантов. Самарцы смогут поучиться у лучших джазовых исполнителей страны.

По информации пресс-службы правительства региона, Moving Club Camp занял первое место в грантовом конкурсе от министерства экономического развития и инвестиций. Горожане смогут отправить заявку и бесплатно получить путевку в лагерь. Программа насыщена занятиями по специальностям теоретическими предметами, мастер-классами, панельными встречами и концертными программами.

Ключевым направлением работы лагеря станет ансамбль. Музыкантов сгруппируют в команды. Репетиции начнутся с первого дня. Возраст участников от 14 до 35 лет. Конкурс будет проходит в онлайн-формате.

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