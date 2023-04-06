В Самарской области хозяйка собаки заплатит 20 тысяч за нападение животного

Хозяйка собаки заплатит за нападение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кошкинском районе Самарской области собака напала на 13-летнего подростка. Владельца животного оштрафовали.

По информации прокуратуры Самарской области, собака напала на 13-летнего парня и разорвала ему кисть. Пострадавший обратился за помощью в медицинское учреждение. Подросток прошел цикл уколов, чтобы избежать возможной передачи бешенства от животного. Правоохранители провели проверку и установили вину хозяйки пса, допустившей нападение. Сотрудники ведомства обратились в суд.

Суд удовлетворил заявление прокурора и взыскал с хозяйки собаки 20 тысяч рублей.

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