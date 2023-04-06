В Самарской области хозяйка собаки заплатит 20 тысяч за нападение животного

Хозяйка собаки заплатит за нападение
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Кошкинском районе Самарской области собака напала на 13-летнего подростка. Владельца животного оштрафовали.
По информации прокуратуры Самарской области, собака напала на 13-летнего парня и разорвала ему кисть. Пострадавший обратился за помощью в медицинское учреждение. Подросток прошел цикл уколов, чтобы избежать возможной передачи бешенства от животного. Правоохранители провели проверку и установили вину хозяйки пса, допустившей нападение. Сотрудники ведомства обратились в суд.
Суд удовлетворил заявление прокурора и взыскал с хозяйки собаки 20 тысяч рублей.
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