В Самаре городская поликлиника в Промышленном районе отмечает 75-летний юбилей

Поликлиника отпраздновала свое 75-летие. Фото: министерство здравоохранения

В Промышленном районе Самары городская клиническая поликлиника №15 отпраздновала свой юбилей. Торжественное мероприятие прошло в апреле 2023 года.

По информации министерства здравоохранения региона, поликлиника отпраздновала свой 75-летний юбилей. Ее считают одним из крупнейших учреждений первичного звена. На данный момент в состав поликлиники входят 28 подразделений. Специалисты оказывают помощь более 74 тысячам местных жителей.

В поликлинике в 2020 году создавали региональный координационный центр амбулаторной помощи больным ОРВИ, пневмонией и коронавирусом. Число пациентов в феврале 2022 года превышала 110 тысяч человек.

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