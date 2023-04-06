Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 апреля 2023 15:54

В Самаре городская поликлиника в Промышленном районе отмечает 75-летний юбилей

В областной столице прошло торжественное мероприятие
Алена ПРОВКИНА
Поликлиника отпраздновала свое 75-летие. Фото: министерство здравоохранения

Поликлиника отпраздновала свое 75-летие. Фото: министерство здравоохранения

В Промышленном районе Самары городская клиническая поликлиника №15 отпраздновала свой юбилей. Торжественное мероприятие прошло в апреле 2023 года.

По информации министерства здравоохранения региона, поликлиника отпраздновала свой 75-летний юбилей. Ее считают одним из крупнейших учреждений первичного звена. На данный момент в состав поликлиники входят 28 подразделений. Специалисты оказывают помощь более 74 тысячам местных жителей.

В поликлинике в 2020 году создавали региональный координационный центр амбулаторной помощи больным ОРВИ, пневмонией и коронавирусом. Число пациентов в феврале 2022 года превышала 110 тысяч человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.