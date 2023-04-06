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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 16:24

В Самарской области женщина-наркоторговец окажется в колонии за неудачную попытку продажи веществ

Злоумышленница не успела разложить «закладки»
Алена ПРОВКИНА
Подозреваемая окажется в колонии

Подозреваемая окажется в колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местная жительница окажется в колонии. Ее подозревают в совершении трех преступлений.

По информации прокуратуры Самарской области, злоумышленница договорилась с неизвестным, чтобы заработать на продаже незаконных веществ. Подозреваемая получила адреса и наркотики, которые должна была разложить по «закладкам». Осуществить свою преступную деятельность она так и не смогла. Женщину задержали сотрудники правоохранительных органов.

Полицейские обнаружили все тайники и изъяли незаконные вещества. Подсудимую приговорили к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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