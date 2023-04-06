В Самаре произошла серьезная авария на пересечении улиц Победы и Советской

О причинах аварии пока неизвестно. Фото: "ЧП Самара"
В Самаре местные жители поделились кадрами серьезной аварии на пересечении улиц Победы и Советской. Легковой автомобиль врезался в фонарный столб.
Судя по сообщениям пользователей в социальных сетях, машина «влетела» в столб на трамвайных путях. О причинах происшествия и пострадавших пока неизвестно. Горожане в комментариях переживали за временное ограничение движения трамваев.
Редакция «КП-Самара» направила запрос на получение информации в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. По данному факту обращений в ГИБДД пока не зафиксировано. Напомним, специалисты провели аналитику жалоб самарцев. Оказалось, чаще всего жители возмущены состоянием дорог.
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