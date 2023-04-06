В Самарской области загорелся автомобиль на трассе М-5 «Урал»

Самарцы опубликовали кадры. Фото: "ЧП Самара"

В Самарской области местные жители поделились кадрами возгорания автомобиля на трассе М-5 «Урал» в Тольятти. О потерпевших не сообщается.

Судя по опубликованным кадрам, огонь охватил легковой автомобиль на обочине на Обводном шоссе. О причинах возгорания и пострадавших пока неизвестно. Происшествие заметили поздним вечером в четверг, 6 апреля 2023 года. Вокруг машины также горят разбросанные вещи. Видимо, водитель пытался спасти имущество.

Напомним, специалисты рассказали о частых причинах возгорания. На первом месте оказался человеческий фактор.

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