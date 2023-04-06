В Самарской области кондуктора, высадившего детей на мороз, привлекут к ответственности

Дети не смогли оплатить проезд Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти Самарской области в январе текущего года кондуктор высадил двух детей на улицу. У подростков не сразу сработала карта оплаты.

По информации прокуратуры Самарской области, в январе 2023 года кондуктор автобуса №46 высадил двух детей 8 и 14 лет. Подростки вечером ехали после школы и из-за сбоя не смогли оплатить проезд. В мороз сотрудник общественного транспорта высадил школьников не на той остановке.

При том, в уставе организации не допускается высадка несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Сотрудника привлекли к дисциплинарной ответственности.

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