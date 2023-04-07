Самарцы поддержали введение ограничений для вождения самокатов

Жители уверены, что новые правила позволят обезопасить пешеходов Фото: Александра БУДАЕВА

Жители Самары одобрили идею введения ограничений для вождения самокатов на законодательном уровне. В поддержку высказались 49% опрошенных. Информацию сообщили в пресс-службе сервиса SuperJob.

Так, горожане уверены, что необходимо ввести предельную скорость и регистрационные номера, запретить ездить на самокатах по тротуарам, установить ограничение по возрасту 18+, обязать получать удостоверение по типу водительского. Они отмечают, что данные меры обезопасят пешеходов и сократят количество аварий.

Основными сторонниками идеи стали женщины (52% против 45%). Отмечается, что респонденты в возрасте от 35 до 44 лет поддерживают ограничения чаще более молодых и более зрелых горожан. А 19% самарцев вовсе считают, что никакие ограничения не нужны.

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