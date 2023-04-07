В Самарской области в выходные 8-9 апреля 2023 года ожидается минусовая температура

В регионе ожидается переменная облачность, осадков не будет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Предстоящие выходные 8-9 апреля 2023 года преподнесут жителям Самарской области небольшой сюрприз. В регионе ожидается резкое снижение температуры воздуха. Информацию сообщили в Приволжском УГМС.

Согласно прогнозу, в ночь с пятницы на субботу столбик термометра опустится до -2 градусов, с субботы на воскресенье – до 5 градусов ниже ноля. Днем в Самарской области ожидается малооблачная погода, без осадков. Порывы северо-восточного ветра достигнут 7-12, 3-8 метров в секунду.

Отметим, что в целом синоптики обещают жителям губернии теплый апрель. Средняя дневная температура воздуха составит +8 , +13 градусов.

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