Самарский врач дала совет для формирования здоровых привычек

В день необходимо потреблять 400 граммов овощей и фруктов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель управления организации первичной медико-санитарной помощи и профилактики заболеваний минздрава Самарской области Элла Малютина напомнила о важности режимного и правильного питания, занятиях физической культурой, прогулках на свежем воздухе и общении для сохранения здоровья.

— Для формирования здоровых привычек нужно время. Например, чтобы стать приверженцем физической активности, попробуйте регулярно в течение 14 дней делать зарядку, ходить пешком на работу или с работы, — сказала Элла Малютина.

Также врач отметила, что избыточный вес влияет на работу сердца и сосудов, является причиной многих заболеваний, например, гипертонической болезни, болезней органов дыхания и репродуктивной системы. Поэтому важны жизненная активность человека и изменение рациона питания.

В день необходимо потреблять 400 граммов овощей и фруктов. Понять, что изменить в заботе о своем здоровье и какие полезные привычки нужно сделать частью своей жизни, помогают специалисты Центров здоровья.

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