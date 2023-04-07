Ограничения пользования канализацией сняли на Красном Кряжке в Самаре 7 апреля

Ремонтно-восстановительные работы велись круглосуточно. Фото: «РКС-Самара»

К утру 7 апреля восстановили работу канализационных насосных станций на Красном Кряжке в Самаре. Все ограничения пользования канализацией сняты, но ремонт продолжается.

— Водоотведение на Красном Кряжке работает в штатном режиме. Работы по восстановлению коллектора и замене трубы продолжаются, — сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Напомним, технологический отказ на линии водоотведения в Куйбышевском районе, которая находится на обслуживании у АО «Водные технологии», возник в ночь на 5 апреля. Из-за повреждения вышла из строя канализация.

Еще четыре канализационных насосных станций пришлось отключить, сам коллектор оказался забит щебнем. Ремонтно-восстановительные работы велись круглосуточно, сотрудники «РКС-Самара» оказывали помощь компании «Водные технологии».

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