В Самарской области водитель зеленой BMW M5 сбил подростка на велосипеде

17-летний велосипедист двигался по пешеходному переходу
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
В четверг, 7 апреля, в 16:25 в Автозаводском районе Тольятти 26-летний водитель за рулем незарегистрированного автомобиля BMW M5 сбил подростка на велосипеде.
— Мужчина ехал по Московскому проспекту в направлении улицы Свердлова. ДТП произошло напротив дома № 4, где он проехал на запрещающий сигнал светофора, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
В результате этого автомобилист наехал на 17-летнего велосипедиста, который в это время пересекал проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал пешеходного светофора.
В аварии пострадал подросток, с места происшествия велосипедиста доставили в медицинское учреждение, где врачи назначили ему амбулаторное лечение.
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