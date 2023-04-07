В Тольятти провели субботник на территории около кадетской школы № 55

Участники субботника убрали мусор, скопившийся за осенне-зимний период / Фото: ПАО "ТОАЗ"

В Тольятти привели в порядок территорию, прилегающую к кадетской школе № 55. Субботник там организовали победители пятого этапа конкурса «Химия добра» — активисты ТОС-2 Комсомольского района. Участие в уборке приняли более 50 человек, в том числе сотрудники ТОАЗ.

Напомним, в прошлом году проект ТОСа «Экология будущего «Чистота планеты — здоровые дети» завоевал грант. Активисты предложили систему информирования и просвещения жителей района по сортировке мусора. Также они планируют установить специальную контейнерную площадку для раздельного сбора пластика, стекла и бытовых отходов.

Субботник стал своеобразным старом проекта. Активисты убрали мусор, который накопился за время осени и зимы. Подобные акции планируется продолжить. Что касается площадки по раздельному сбору отходов, то ее намерены открыть в июне 2023 года.

— Наши сотрудники помогают активно участвуют в городских и региональных акциях в качестве волонтеров. Мы помогаем ликвидировать несанкционированные свалки и высаживать деревья, участвуем в субботниках и ежегодно восполняем биоресурсы Волги. А главное — мы внедряем на производстве технологии, позволяющие минимизировать воздействие на окружающую среду, — отметила заместитель гендиректора по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ» Ирина Филатова.

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