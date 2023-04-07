Ярмарка вакансий пройдет в Самарской области 14-15 апреля 2023 года

Участники смогут пройти профориентацию и пообщаться с работодателями Фото: правительство Самарской области

14-15 апреля 2023 года в Самарской области состоится первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Информацию сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Ярмарка вакансий пройдет во всех городских округах и трех муниципалитетах: Кинель-Черкасском, Красноярском и Нефтегорском. Площадками станут местные ДК, центры «Мой бизнес», центры занятости населения.

В рамках мероприятия жители смогут пройти тесты на профориентацию, принять участие в тренингах, мастер-классах и дискуссиях, пообщаться с работодателями.

Ярмарка начнет работу в 13:00 и продлится до вечера. Ознакомиться с программой можно по ссылке.

Второй этап мероприятия запланирован на июнь 2023 года.

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