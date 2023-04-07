Расписание нескольких электропоездов меняется в Самарской области в апреле 2023

Ряд электричек отменили из-за ремонтных работ. Фото: АО "Самарская ППК"

Из-за ремонта пути 18, 19 и 20 апреля 2023 года изменяется расписание движения пригородных поездов на участках Самара – Жигулевское Море – Тольятти и Жигулевское Море – Жигулевск. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Так, 18 апреля, отменяются следующие электропоезда «Ласточка»: № 7128/7127 Самара (20:15) – Тольятти (22:10) и № 7130/7129 Тольятти (20:11) – Самара (22:06).

А 19 и 20 апреля не будут ходить № 7112/7111 Самара (08:12) – Тольятти (10:11), № 7118/7117 Тольятти (10:31) – Самара (12:27), № 7120/7119 Самара (14:00) – Тольятти (15:57), № 7126/7125 Тольятти (17:00) – Самара (18:56), № 7128/7127 Самара (20:15) – Тольятти (22:10) и № 7130/7129 Тольятти (20:11) – Самара (22:06).

Помимо этого, 19 и 20 апреля отменяются также пригородные поезда: № 6328/6327 Царевщина (06:23) – Самара (07:27), № 6322/6321 Самара (13:05) – Курумоч (14:31), № 6308/6307 Курумоч (15:17) – Самара (16:45), № 7375 Жигулевское Море (15:36) – Жигулевск (15:52) и № 7376 Жигулевск (17:07) – Жигулевское Море (17:21).

А вот пригородный поезд № 6316/6315 Курумоч (18:22) – Самара (19:49) устанавливается сообщением Курумоч (18:22) – Стахановская (19:34), на участке Стахановская – Самара отменяется.

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