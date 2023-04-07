ГКУ «УКС» Самарской области заплатит штраф из-за нарушений при строительстве театра «СамАрт»

Решение УФАС поддержали в Самарском областном суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский областной суд поддержал позицию регионального УФАС относительно ГКУ СО «УКС» Самарской области. Ранее антимонопольная служба наложила штраф на руководство учреждения. Причина – нарушения при строительстве театра «СамАрт».

ГКУ СО «УКС» и АО «Волгатранстстрой-9» заключили контракт на выполнение строительно-монтажных работ в октябре 2021 года. Сумма составила 18 409 498 рублей. По договору ГКУ должно было перевести оплату в течение 30 дней с момента подписания акта о приемке. Однако сроки были нарушены.

В результате антимонопольная служба наложила на директора ГКУ СО «УКС» два штрафа общей суммой 50 тысяч рублей. Это решение поддержал Октябрьский районный суд и Самарский областной суд, сообщает пресс-служба регионального УФАС.

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