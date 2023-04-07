Жителей Самарской области приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе «Семья года»

По итогам регионального отбора лучшие семьи будут представлять Самарскую область. Фото: администрация Самары

В Самарской области пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». Жителей приглашают присоединиться к участию. Об этом сообщили в городской администрации.

В конкурсе представлено 5 номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций». По итогам регионального отбора лучшие семьи будут представлять Самарскую область на всероссийском конкурсе.

Участники должны быть гражданами Российской Федерации, проживать постоянно или временно на территории Самарской области, состоять в зарегистрированном браке и иметь детей.

Заявки от желающих поучаствовать принимаются до 8 мая 2023 года. Семьи, которые победят во Всероссийском конкурсе, получат памятные награды и почетные дипломы.

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