Жителей Самарской области приглашают поучаствовать во всероссийском конкурсе «Семья года»

По итогам регионального отбора лучшие семьи будут представлять Самарскую область.
Фото: администрация Самары
В Самарской области пройдет региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года». Жителей приглашают присоединиться к участию. Об этом сообщили в городской администрации.
В конкурсе представлено 5 номинаций: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», «Семья – хранитель традиций». По итогам регионального отбора лучшие семьи будут представлять Самарскую область на всероссийском конкурсе.
Участники должны быть гражданами Российской Федерации, проживать постоянно или временно на территории Самарской области, состоять в зарегистрированном браке и иметь детей.
Заявки от желающих поучаствовать принимаются до 8 мая 2023 года. Семьи, которые победят во Всероссийском конкурсе, получат памятные награды и почетные дипломы.
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