В Самаре пройдет Зеленый марафон

Фото: предоставлено Сбером

20 мая на набережной пройдет Зеленый марафон. Спортсмены стартуют и финишируют на второй очереди. В программе — дистанции на 500 м (для детей), 4,2 км (в том числе в командном зачёте), а также 10 км (включая отдельный зачёт для людей на инвалидных колясках).

В этот день еще в 59 городах пройдут аналогичные марафоны. Организатором спортивного мероприятия выступает Сбер уже в 10-й раз. На старт выйдут десятки тысяч бегунов, таким образом, забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране.

Во всех остальных городах предусмотрена дистанция 4,2 км и детский забег, а в некоторых из них участники также смогут пробежать 10 и 21,1 км. Для зрителей и болельщиков состоятся праздничные концерты и другие спортивные и развлекательные активности.

Регистрация уже открыта на сайте забега.